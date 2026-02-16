Реклама

Бывший СССР
08:44, 16 февраля 2026Бывший СССР

Бойцов нацполка ВСУ уничтожили в ходе контратаки в приграничном с Россией регионе

ТАСС: ВС РФ уничтожили бойцов нацполка ВСУ «Арей» в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные в ходе отражения контратаки в приграничной с Россией Сумской области уничтожили группу бойцов националистического 253-го полка «Арей» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Вторая [группа] из состава 253-го ОШП "Арей" скрытно намеревалась выйти на [российские] позиции. (...) Первая штурмовая группа уничтожена полностью, один взят в плен, вторая с потерями отошла на исходные позиции», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что отразить атаку помогли сведения разведки.

Ранее в ВСУ нанесли жестокий удар по группе своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным на запорожском направлении. Отмечается, что сложить оружие попытались шесть человек, но до подразделения Вооруженных сил России дошли только двое.

