Бойцов нацполка ВСУ уничтожили в ходе контратаки в приграничном с Россией регионе

ТАСС: ВС РФ уничтожили бойцов нацполка ВСУ «Арей» в Сумской области

Российские военные в ходе отражения контратаки в приграничной с Россией Сумской области уничтожили группу бойцов националистического 253-го полка «Арей» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Вторая [группа] из состава 253-го ОШП "Арей" скрытно намеревалась выйти на [российские] позиции. (...) Первая штурмовая группа уничтожена полностью, один взят в плен, вторая с потерями отошла на исходные позиции», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что отразить атаку помогли сведения разведки.

