Бывший глава НАТО признал ключевую ошибку в вопросе Украины

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Запад должен был вооружать Украину с 2014 года

Страны Североатлантического альянса должны были существенно вооружать Украину еще с 2014 года. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит портал Clash Report в социальной сети Х.

«Большая ошибка заключалась в том, что мы не оказали Украине более существенную поддержку раньше. Мы должны были начать в 2014 году (...). Возможно, мы даже смогли бы предотвратить конфликт, если бы вооружили и обучили их в период с 2014 по 2022 год», — выразил сожаление бывший глава военного блока.

Также Столтенберг допустил, что если бы Запад начал вооружать Украину раньше, то у Киева были бы более сильные переговорные позиции в настоящий момент.

22 января Столтенберг заявил, что западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине.