Депутаты Госдумы встретятся с членами конгресса США

Чепа: Депутаты четырех партий ГД встретятся с членами Конгресса США

Депутаты Государственной думы (ГД) из четырех ключевых фракций отправятся в США на переговоры. Об этом сообщил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Он уточнил, что больше всего представителей будет от «Единой России». Ожидается, что основной темой возможной встречи станет создание предпосылок для дальнейшего взаимодействия в экономике, спорте, культуре и других областях. Кроме того, российская сторона намерена поднять тему снятия с депутатов и конгрессменов санкций, введенных в 2022 году.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».