06:16, 16 февраля 2026

Доктор Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здорового человека

Мясников: Сильная радость может вызвать сердечный приступ у здорового человека
Мария Большакова
Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину сердечного приступа у здорового человека. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил у участницы программы, может ли сильная радость спровоцировать сердечный приступ. Женщина ответила отрицательно, однако доктор с ней не согласился.

Врач объяснил, что опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, или так называемый «синдром разбитого сердца». «Очень сильный стресс, и положительный в том числе (в основном у женщин), провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце», — рассказал доктор. Он также добавил, что синдром такоцубо может привести к летальному исходу.

Ранее Мясников рассказал о «сигнале тревоги», указывающем на инфаркт. По словам врача, заподозрить проблему в работе сердца помогает боль.

