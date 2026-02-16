Депутат Рады прокомментировал запрет впускать в Европу побывавших в плену украинцев

Дубинский: Киев может запретить выезд русскоговорящим в Европу

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал решение не впускать в Европу граждан, которые побывали в российских тюрьмах. Своим мнением он поделился в Telegram.

Он напомнил, что украинские власти передали в Европейскому союзу (ЕС) список почти из 4000 украинцев, которые содержались в российских тюрьмах. Как указал Дубинский, теперь их не впускают в европейские страны под предлогом возможного сотрудничества с Россией. Он напомнил, что в списке есть солдаты, побывавшие в плену.

«Очевидно, что следующий шаг — запрет выезда всем русскоговорящим, ведь к кому, как не к ним, должны "подкатывать" российские спецслужбы, верно?» — подчеркнул он.

Ранее европейские страны захотели полностью запретить въезд россиянам.