Макгрегор: Макрон захотел приехать в Москву на фоне краха Украины

На фоне краха Украины на поле боя глава Франции Эммануэль Макрон может захотеть приехать в Москву для переговоров. К такому выводу пришел экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для газеты Die Weltwoche.

«Теперь у нас есть Макрон, который собирается поехать в Москву и вести переговоры с русскими. Что ж, они с ним поговорят, но я не вижу никаких доказательств того, что Макрон способен что-либо достичь», — отметил эксперт.

По мнению Макгрегора, основной причиной, которая подтолкнула западных лидеров к прямому контакту с русскими, стал факт поражения ВСУ на поле боя. Эксперт считает, что Украина — это «побежденное национальное государство».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон решил создать прямой канал связи с Россией. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. До этого политик отмечал, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров. Также политик запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.

В начале февраля Макрон призвал не спешить с началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что возобновление контактов с Москвой не является вопросом нескольких дней.