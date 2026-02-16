Реклама

16:18, 16 февраля 2026

Геодезисты неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее

В США в канализации неожиданно нашли замерзшего ламантина
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Brevard County Fire Rescue

В штате Флорида, США, ламантина спасли из канализации. Об этом пишет New York Post.

Животное, которое также называют морской коровой, неожиданно нашли геодезисты. Они осматривали ливневую канализацию перед ее ремонтом и увидели в сточных водах ламантина. Предполагается, что морская корова замерзла в естественной среде обитания, отправилась на поиски более теплых вод и застряла в канализации.

Чтобы вытащить 186-килограммового зверя из ловушки, пришлось привлечь несколько различных подразделений. В конце концов его отвезли в океанариум, где ему окажут необходимую ветеринарную помощь.

Сотрудники океанариума рассказали, что ламантин сам дышит, передвигается и проявляет интерес к еде. После реабилитации его планируют вернуть в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин. Водоем находится в 16 километрах от Атлантического океана и связан с ним лишь трубами, проложенными под землей.

