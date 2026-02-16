Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:44, 16 февраля 2026Ценности

Хейли Бибер снялась без штанов для бренда мужа

Модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для бренда ее мужа Джастина Skylrk
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для модного бренда Skylrk, создателем которого является ее муж, канадский певец Джастин Бибер. Фото появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

29-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом кадре без штанов. Она позировала в укороченной облегающей майке, толстовке с капюшоном и трусах с низкой посадкой.

Фото: @skylrk / @haileybieber

Кроме того, на странице бренда опубликованы фото, на которых знаменитость продемонстрировала фигуру в спортивных мини-шортах и худи. На других кадрах она примерила кожаный бомбер.

В июне прошлого года стало известно о конфликте Джастина и Хейли Бибер, который вызвал слухи о возможном разводе пары. По словам инсайдеров, модель была крайне раздражена и в резкой форме высказалась о муже, назвав его «ребенком». Оказалось, что она неоднократно настаивала на необходимости профессиональной помощи для возлюбленного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok