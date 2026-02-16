Реклама

Известной российской блогерше вызвали скорую помощь вскоре после родов

Блогерше Юлии Пушман вызвали скорую помощь из-за резкого повышения давления
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Julia Pushman / YouTube 

Известная российская блогерша Юлия Пушман сообщила, что ей вызвали скорую помощь из-за внезапного недомогания. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам блогерши, которая недавно стала матерью во второй раз, у нее резко поднялось давление. «Сейчас все хорошо. Мне дали таблетку и сделали магнезию внутривенно. Давление было 186, потом 168 к приезду скорой», — добавила она.

Пушман уточнила, что внезапное ухудшение состояния было связано с родами. «Я в шоке. Это так страшно», — призналась блогерша.

О том, что Пушман родила второго ребенка, стало известно 12 февраля. У блогерши и ее мужа появился на свет сын. По ее словам, вторые роды оказались для нее сложнее первых, однако прошли успешно.

В 2023 году у блогерши родилась дочь Анна. Перед этим Пушман пережила замершую беременность.

