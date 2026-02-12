Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:14, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Известная российская блогерша стала матерью во второй раз

Блогерша Пушман сообщила, что родила сына 10 февраля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Pushman

Известная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) стала матерью во второй раз. В своем Telegram-канале она сообщила, что родила сына 10 февраля.

Пушман рассказала, что ребенок весит 4 килограмма 10 граммов, а его рост — 55 сантиметров. «Добро пожаловать в мир, малыш», — добавила блогерша. По ее словам, вторые роды оказались для нее сложнее первых, однако прошли успешно.

Также Гогитидзе заявила, что заболела, и пожаловалась на сильный кашель, который начался у нее после родов. Она отметила, что практически все время проводит в маске, чтобы не заразить ребенка.

О том, что Пушман беременна, стало известно в сентябре 2025 года. Позднее Гогитидзе рассказала, что у нее будет сын.

В 2023 году у блогерши родилась дочь Анна. В 2022-году Пушман пережила замершую беременность, о чем рассказала в видео на YouTube.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Власти проработают меры поддержки российских металлургов

    Страна БРИКС резко сократила поставки популярного вида мяса в Россию

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе

    Хирург раскрыл правду о пластике 56-летней Эвелины Бледанс

    Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok