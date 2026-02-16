Реклама

Экономика
10:15, 16 февраля 2026Экономика

Одной категории россиян станет легче платить за «коммуналку»

Льготникам упростят получение субсидий на оплату ЖКХ
Виктория Клабукова

Фото: Стрингер / РИА Новости

В России упростят получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) для льготников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Облегчить получение субсидий собираются с помощью цифровых сервисов. Инициатива осуществляется с целью поддержки социально уязвимых категорий населения. Внедрением IT-технологий в отрасль ЖКХ займутся Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития, первые итоги будут представлены в правительстве в сентябре этого года. При необходимости к февралю 2029 года будут разработаны соответствующий федеральный закон и правительственный документ.

Обычно субсидии выдаются, когда расходы на ЖКХ превышают 22 процента общего дохода семьи. В некоторых регионах порог ниже: в Якутии — 15 процентов, Санкт-Петербурге — 14 процентов, Москве — 10 процентов.

Ранее в ЛДПР призвали снизить максимальную долю расходов на жилое помещение и услуги ЖКХ до 10 процентов от семейного дохода.

