Экономика
09:46, 17 декабря 2025Экономика

Расходы россиян на услуги ЖКХ призвали ограничить

В ЛДПР предложили ограничить 10 % расходы граждан на услуги ЖКХ от доходов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Партия ЛДПР подготовила законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 10 процентов от семейного дохода. При превышении этого порога излишек, согласно предложению, будет компенсироваться за счет федеральных межбюджетных трансфертов, сообщают «Известия».

Лидер фракции Леонид Слуцкий отметил, что рост тарифов ЖКХ ставит семьи перед выбором: отказаться от еды, лекарств или досуга ради оплаты коммуналки. Зарплаты и пенсии не поспевают за индексацией, долг населения превысил 1,2 триллиона рублей.

Обычно субсидии выдаются, когда расходы на ЖКХ превышают 22 процента общего дохода. В некоторых регионах порог ниже: в Якутии — 15 процентов, СПб — 14 процентов, Москве — 10 процентов. В ЛДПР предложили единый предел в 10 процентов.

Ранее россиянам напомнили, что они имеют право запросить перерасчет платы за ЖКУ, если на протяжении длительного времени отсутствуют в своей квартире.

