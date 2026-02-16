Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:52, 16 февраля 2026Россия

Кадыров рассказал об одном открытии украинских военнопленных

Глава Чечни Кадыров: Украинских военнопленных удивляет гуманность бойцов России
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об одном открытии украинских военнопленных. Он пояснил, что их удивляет гуманное отношение бойцов из России.

Кадыров отметил, что российские военнослужащие делятся с пленными едой и лекарствами. По данным чеченского главы, у многих украинцев был стереотип о том, что русские жестокие.

Глава Чечни в своем посте указал, что украинские солдаты Петр Суровых, Вадим Минин, Олег Ковальчук были взяты в плен в городе Волчанске Харьковской области.

Один из украинцев в ролике Кадырова рассказал, что на родине их пугали пытками, которые проделывают россияне и чеченцы. Мужчина убедился, что у бойцов батальона «Ахмат» не такое отношение к пленным.

Кадыров подчеркнул, что этим украинцам крупно повезло.

Ранее чеченский политик показал видео с благодарящими его бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

