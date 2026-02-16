Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
13:20, 16 февраля 2026Силовые структуры

Каратисты отбились от девушки с губной помадой в российском санатории

Брянским тренерам по карате дали по 1,5 года условно за хулиганство в санатории
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Жуковский районный суд Брянской области вынес приговор двум тренерам по каратэ за хулиганство в детском санатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимым дали по полтора года условно.

Суд установил, что в июне 2024 года тренеры работали воспитателями в детском санатории. Они уснули в состоянии алкогольного опьянения, а ночью к ним в комнату пришли вожатая с воспитанниками, чтобы измазать губной помадой.

Каратисты проснулись, один из них схватил девушку за шею и ударил о стену, второй применил физическую силу к несовершеннолетнему, а другому ребенку угрожали ударить ногой в лицо.

Ранее сообщалось, что Химкинский городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 40-летнего уроженца Центральной Азии, который сбил парковщика в столичном аэропорту Шереметьево.

