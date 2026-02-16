Каратисты отбились от девушки с губной помадой в российском санатории

Брянским тренерам по карате дали по 1,5 года условно за хулиганство в санатории

Жуковский районный суд Брянской области вынес приговор двум тренерам по каратэ за хулиганство в детском санатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимым дали по полтора года условно.

Суд установил, что в июне 2024 года тренеры работали воспитателями в детском санатории. Они уснули в состоянии алкогольного опьянения, а ночью к ним в комнату пришли вожатая с воспитанниками, чтобы измазать губной помадой.

Каратисты проснулись, один из них схватил девушку за шею и ударил о стену, второй применил физическую силу к несовершеннолетнему, а другому ребенку угрожали ударить ногой в лицо.

