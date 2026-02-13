Сбивший парковщика в аэропорту Шереметьево наказан

Суд дал 1,5 года таксисту за наезд на парковщика в Шереметьево и изъял машину

Химкинский городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 40-летнего уроженца Центральной Азии, который сбил парковщика в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.

У осужденного конфисковали автомобиль, на котором он совершил преступление. Он признан виновным в хулиганстве.

Суд установил, что мужчина, занимавшийся частным извозом, в октябре 2025 года не захотел оплачивать парковку в Шереметьево. Он совершил наезд на парковщика и повредил два шлагбаума на выезде с привокзальной площади терминала В международной зоны аэропорта. Таксист скрылся, но быстро был вычислен и задержан. Парковщик получил телесные повреждения.

Инцидент попал на видео.

