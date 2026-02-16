Реклама

12:07, 16 февраля 2026

Катя Лель призвала к наказанию причастных к делу Эпштейна

Певица Катя Лель заявила, что испытала стресс из-за файлов Эпштейна
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель с нетерпением ждет наказания для всех причастных к делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Об этом она сообщила «Пятому каналу».

Исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что ее шокировала рассекреченная информация по делу Эпштейна. «Я это очень сильно и глубоко приняла, для меня это был стресс», — поделилась она.

По словам Лель, она несколько лет ждала момента, когда история привлечет всеобщее внимание, и рада, что «ужасный момент истины настал». «Я думаю, что бог не оставит эту ситуацию, и за всех детей он по всем понятиям и полочкам расставит», — заявила артистка.

Ранее Катя Лель предсказала формирование божественных союзов в 2026 году. Она уточнила, что наступивший год энергетически отличается от прошлого «новой частотой Земли».

