Россия
08:18, 16 февраля 2026Россия

Стало известно о планах ВСУ кошмарить российские регионы

Член ОП Рогов: ВСУ накопили дроны для массированных атак и будут кошмарить РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили беспилотники для массированных атак и будут «кошмарить» регионы России. Об этих планах украинских войск стало известно из публикации члена Общественной палаты Владимира Рогова в Telegram.

Как заявил общественник, ВСУ будут повторять массированные многочасовые атаки, пока им хватит беспилотных аппаратов.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — заявил он.

Вечером 15 февраля, а также в ночь на 16 февраля ряд регионов России подверглись масштабной атаке со стороны ВСУ. Например, по Брянской области было выпущено 170 дронов, налет продолжался около 12 часов. После атаки регион оказался частично обесточен.

