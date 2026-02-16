Россиянам пообещали скидки на один вид жилья

Финансист Трепольский: Скидки и субсидии на новостройки могут достигать 20–25 %

Жилье в российских новостройках в марте подорожает, однако реальные цены сделок останутся прежними. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По расчетам финансиста, в начале весны «первичка» прибавит в цене 1-1,5 процента по сравнению с февралем. Однокомнатные квартиры площадью около 35-38 квадратных метров будут стоить в среднем 5,8-7,2 миллиона рублей, двухкомнатные площадью 50-55 «квадратов» — 7,8–9,8 миллиона рублей, а трехкомнатные площадью 70–80 «квадратов» — 11,5–14,5 миллиона.

В Москве средняя стоимость «однушки» составляет 14-16,5 миллиона рублей, в Новой Москве цены могут достигать 10-12 миллионов, однако в черте МКАД цены резко возрастают. Двухкомнатная квартира обойдется в 20-24 миллиона рублей, а трехкомнатная — 32-38 миллионов.

Предстоящий подъем цен Трепольский называет техническим и связывает его с ожидаемой индексацией цен по мере готовности объектов и ростом себестоимости. Так, за последний год стройматериалы, логистика и оплата труда строителей стали дороже в среднем на 12-15 процентов. Кроме того, повышать цены застройщиков вынуждают рост НДС и расходов на обслуживание проектного финансирования.

Аппетиты девелоперов сейчас ограничивают высокие ставки по рыночной ипотеке, однако и занижать цены на фоне инфляции компании не могут. Реальная же стоимость может оставаться на прежнем уровне за счет скрытых «прокси-скидок» и субсидированных программ от застройщика — дисконт в марте, по словам эксперта, может достигать 20-25 процентов. Прежде всего в марте квартиры будут покупать с целью инвестиций и довольно избирательно, оценивая инфраструктуру и репутацию застройщика.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) пообещали россиянам снижение цен на жилье. Квартиры начнут дешеветь из-за повышенного предложения.