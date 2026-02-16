Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 16 февраля 2026Наука и техника

Apple выпустит разноцветный ноутбук

Bloomberg: Apple выпустит дешевый и разноцветный MacBook в марте
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Apple представит дешевый ноутбук MacBook, который будет выпускаться в нескольких цветах. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель и инсайдер Марк Гурман рассказал, что американская компания готовится анонсировать недорогой портативный компьютер, который станет самым дешевым в линейке Mac. Особенностью устройства станет наличие нескольких расцветок — специалист уже подтвердил желтый, зеленый, синий, розовый, серебристый и темно-серый.

Ранее Apple выделяла яркими цветами некоторые дешевые гаджеты или устройства стартового уровня — компьютеры iMac, смартфоны iPhone 5c, плееры iPod. Марк Гурман выяснил, что компания собралась представить ноутбук в марте и в том же месяце выпустить его в продажу.

Самый доступный компьютер Apple получит 13-дюймовый дисплей и процессор A18 Pro, который использовался в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Также Гурман опроверг слухи, что дешевый ноутбук будет иметь корпус из пластика: по его данным, модель — как и все устройства Mac — будут иметь алюминиевый корпус.

Стоимость доступного гаджета не раскрывается. В ранних отчетах говорилось, что дешевый MacBook может стоить 699 долларов, или около 54 тысяч рублей. Для сравнения, MacBook Air оценен в 999 долларов, или около 77 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что Apple скоро снимет с продажи четыре устройства. К ним отнесли iPhone 16e, iPad Air M3, Apple Studio Display и MacBook Pro.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России чиновники отказались признать полученное бойцом СВО в бою увечье и поплатились

    В России резко вырос спрос на гири

    Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

    Названа неочевидная причина ссор в отношениях

    Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

    Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

    На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok