07:31, 13 февраля 2026Наука и техника

Популярные устройства Apple снимут с продажи

9to5Mac: Apple снимет с продажи iPhone 16e, iPad Air M3 и два других гаджета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Styke Pictures / Shutterstock / Fotodom

В ближайшее время корпорация Apple снимет с продажи четыре устройства. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

На основе анализа рынка и слухов авторы медиа перечислили продукты Apple, которые компания скоро должна снять с продажи. В первую очередь фирма прекратит производство iPhone 16e, потому что до конца февраля IT-гигант должен представить его преемника iPhone 17e.

Также Apple готовит новую версию планшета iPad Air — актуальный гаджет на процессоре M3 вышел в марте 2025 года. «В разработке находится новый iPad Air на базе процессора M4, его запуск ожидается в ближайшие недели», — объяснили специалисты. Также фирма может убрать из продажи Apple Studio Display — монитор вышел четыре года назад, и «на горизонте появились признаки выхода новой модели».

Кроме того, Apple должна прекратить продажу MacBook Pro на процессорах M4. Их собираются заменить портативными компьютерами на базе чипов M5 Pro и M5 Max.

В начале февраля стало известно, что молодые россияне увлеклись старыми смартфонами Apple. Согласно МТС, в стране вырос спрос на раритетные модели iPhone — лидирует iPhone 5s.

