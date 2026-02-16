Стала известна цена дворянской усадьбы Эдуарда Лимонова

Последняя жена Эдуарда Лимонова раскрыла стоимость их дворянской усадьбы

В браке с актрисой Екатериной Волковой писатель, политик и диссидент Эдуард Лимонов приобрел бывшую дворянскую усадьбу. Во сколько она обошлась, в интервью Ксении Собчак рассказала его последняя жена. Видео доступно на YouTube.

Поместье в Тверской области супруги купили за 4 тысячи долларов. До покупки особняка Лимонов с женой проживали в двухкомнатной квартире у станции метро Достоевская. На фоне прежней жилплощади усадьба выглядела по-настоящему огромной. Здание выполнено в п–образной форме и отличается потолками высотой под шесть метров. Когда-то, по словам Волковой, в поместье находилась школа. Есть в истории здания и мрачные страницы: однажды в нем раскулачили барыню. Большевики привязали женщину к хвосту лошади, пережить такую пытку помещица не смогла.

Усадьба стала камнем преткновения между супругами. Увидев состояние дома, Волкова ужаснулась: здание находилось в запустении, в крыше зияли дыры. «Я думаю: "Боже, легче построить новый, чем это все ремонтировать"», — вспоминает актриса. Лимонов же был очарован домом и быстро решил, где разместится его будущий кабинет. Для этого писатель выбрал самую солнечную комнату в доме. Волкова же, которая, по ее собственному признанию, обладает мышлением строителя, напротив, приглядела эту комнату для детской.

Ремонт в поместье дался паре нелегко: Лимонов и Волкова едва не развелись на этой почве, поделилась артистка. Однако еще большей трудностью оказалась продажа дома. После кончины публициста Волкова долго не могла найти желающего приобрести такой большой дом.

Лимонов и Волкова познакомились в 2005 году и вскоре поженились Через год у пары родился сын Богдан, а уже в 2008-м супруги расстались. На тот момент Волкова была беременна дочерью Александрой. Актриса не препятствовала общению отца с детьми. Эдуарда Лимонова не стало 17 марта 2020 года из-за осложнений после операции. Лимонов — автор таких произведений, как «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха», он являлся лидером и основателем незарегистрированной партии «Другая Россия».

