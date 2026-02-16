Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:45, 16 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, которая не решит никаких вопросов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной. Слова белорусского лидера передает агентство БелТА.

«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит», — заявил он.

Однако глава Белоруссии отметил, что сегодня не существует альтернативы ООН, где могли бы собраться представители всех мировых государств.

Лукашенко подчеркнул, что в деятельность ООН входят «пустые, никому не нужные мероприятия», тогда как по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, остаются неразрешенными.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может предложить США «красивый и достойный» выход из ситуации с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также назвал президента США Дональда Трампа прагматичным человеком.

