Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной. Слова белорусского лидера передает агентство БелТА.
«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит», — заявил он.
Однако глава Белоруссии отметил, что сегодня не существует альтернативы ООН, где могли бы собраться представители всех мировых государств.
Лукашенко подчеркнул, что в деятельность ООН входят «пустые, никому не нужные мероприятия», тогда как по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, остаются неразрешенными.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может предложить США «красивый и достойный» выход из ситуации с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также назвал президента США Дональда Трампа прагматичным человеком.