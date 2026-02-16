Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, которая не решит никаких вопросов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной. Слова белорусского лидера передает агентство БелТА.

«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит», — заявил он.

Однако глава Белоруссии отметил, что сегодня не существует альтернативы ООН, где могли бы собраться представители всех мировых государств.

Лукашенко подчеркнул, что в деятельность ООН входят «пустые, никому не нужные мероприятия», тогда как по-настоящему важные вопросы, требующие вмешательства, остаются неразрешенными.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может предложить США «красивый и достойный» выход из ситуации с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также назвал президента США Дональда Трампа прагматичным человеком.