Лукашенко захотел помочь Трампу красиво выйти из ситуации с похищением Мадуро

Лукашенко: Минск готов работать с Вашингтоном по ситуации в Венесуэле

Минск готов предложить Вашингтону выход из ситуации в Венесуэле. О своем желании помочь президенту США Дональду Трампу сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное — а что дальше?» — отметил он.

По словам Лукашенко, Белоруссия готова предложить США «красивый и достойный» выход из ситуации с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал американского лидера прагматичным человеком.

В субботу, 3 января, Трамп сообщил, что Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. Позднее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма.