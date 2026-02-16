Лукашенко рассказал о «месседже» Путина для Франции

Лукашенко заявил, что передал представителям Франции послание Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал представителям Франции послание от президента России Владимира Путина во время их визита в Минск. Об этом глава Белоруссии рассказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает агентство БелТА.

«Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон на закате своей политической карьеры намерен возобновить диалог с Россией. «Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались», — отметил Лукашенко.

