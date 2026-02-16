Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

Бывший СССР
15:45, 16 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «месседже» Путина для Франции

Лукашенко заявил, что передал представителям Франции послание Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belarusian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал представителям Франции послание от президента России Владимира Путина во время их визита в Минск. Об этом глава Белоруссии рассказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает агентство БелТА.

«Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина», — заявил белорусский лидер.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон на закате своей политической карьеры намерен возобновить диалог с Россией. «Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались», — отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) никчемной организацией, которая не решает вопросы и никогда не решит их. Однако он также отметил, что на сегодняшний день не существует альтернативы ООН, где собирались бы представители всего мира.

