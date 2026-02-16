Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:13, 16 февраля 2026Экономика

В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

Минфин заявил о привлечении 500 млрд рублей за год по ПДС при планах в 750 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам 2025 года россияне оформили 7,1 миллиона договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму 500,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова, переданные его пресс-службой, пишет «Интерфакс».

В марте директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев отмечал, что в планах привлечь до конца года 750 миллиардов рублей. Таким образом, отставание от целевого показателя составило почти 250 миллиардов рублей.

При этом в 2024 году, первом для программы, объем средств с учетом софинансирования составлял 216 миллиардов рублей, что меньше объявленной президентом страны Владимиром Путиным минимальной планки в 250 миллиардов рублей.

Несмотря на отставание от ожиданий в обоих случаях, Минфин остался доволен итогами. Как подчеркнул Силуанов, 717 миллиардов рублей за два года — это хороший результат, а ПДС становится «ключевым инвестиционным продуктом».

В соответствии с поручением Путина в 2025 году объем привлечений средств граждан в программу должен составить не менее одного процента от ВВП. Номинальный объем ВВП в 2026 году составил 213,5 триллиона рублей (первая оценка Росстата). Один процент от этой суммы превышает два триллиона рублей, таким образом, правительству поставлена задача как минимум в четыре раза ускорить перевод средств граждан в ПДС.

По оценкам ВЦИОМ, главными препятствиями для участия в ПДС для россиян являются нехватка денег, недоверие к власти из-за ожидаемых изменений правил игры и ожидание, что высокая инфляция обесценит в итоге все накопления. В августе прошлого года Минфину пришлось объяснять задержку выплат по ПДС. Тогда ведомство сослалось на работы по техническому выделению средств из федерального бюджета.

