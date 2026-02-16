Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Подмосковье на фоне сильных снегопадов был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, 16 февраля. Днем в Московской области прошел снег, местами интенсивный. В некоторых районах наблюдалась метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. На дорогах образовалась гололедица.

В Гидрометцентре напомнили, что «оранжевый» уровень опасности является предпоследним и объявляется в том случае, если появляется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Отмечается, что предупреждение также действует в Москве — там был объявлен «желтый» уровень опасности.

Ранее стало известно, что ночь на 19 февраля станет для Москвы самой холодной и снежной на текущей неделе.