На берег вынесло множество жутких существ

В Великобритании на берег вынесло «раковины выдр»

Необычных моллюсков нашли на пляже в британской деревни Стадленд. Об этом пишет Bournemouth Daily Echo.

На берег вынесло множество раскрытых раковин, из которых вываливались продолговатые тела, похожие на гнилые бананы. Жутких существ идентифицировали как «раковины выдр» — это двустворчатые моллюски рода Lutraria.

Обычно они живут на морском дне. Моллюски оказались на берегу из-за сильных ветров. Поднявшиеся волны оторвали беспозвоночных от морского дна и вынесли на мелководье. Предполагается, что найденным моллюскам около семи лет.

Сотрудники Dorset Wildlife Trust — организации, которая занимается защитой дикой природы графства Дорсет, — отметили, что подобные случаи наблюдаются нечасто. Последний раз такое явление наблюдали в 2018 году.

«Раковины выдры» получили такое название из-за строения своих сифонов — это специальная трубчатая структура, через которую моллюск втягивает и выбрасывает воду. Когда моллюск прикрепляется ко дну, из песка торчат только эти два длинных, мускулистых, полосатых сифона, соединенных вместе. Внешне они напоминают голову и шею выдры, плывущей по воде или выглядывающей из норы. Латинское название моллюсков этого рода — Lutraria — буквально переводится как «относящийся к выдре».

Ранее сообщалось, что на побережье Техаса, США, из-за резкого похолодания вынесло множество осьминогов-одеял. Низкие температуры ослабляют осьминогов, животные становятся неспособны бороться с волнами и течениями, и те прибивают их к берегу.

