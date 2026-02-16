Реклама

06:56, 17 февраля 2026Бывший СССР

На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг «на макароны»

«Укрпочта» планирует выдавать пенсионерам деньги в долг за счет следующей пенсии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

«Укрпочта» планирует выдавать пенсионерам деньги в долг за счет следующей пенсии. Об этом рассказал гендиректор госкомпании Игорь Смилянский, передает «Страна.ua».

Для этого организация запустит свой банк, будет выдаваться официальный овердрафт (краткосрочный кредит). По словам Смилянского, практика, когда почтальоны записывают пенсионерам в долг мелкие покупки, уже существует.

«Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает "Петровна. Две пачки макарон — 76 гривен". Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия, и бабушка закрыла предыдущий овердрафт», — пояснил глава «Укрпочты».

Ранее сообщалось, что сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат. В их отсутствии министр социальной политики Денис Улютин на пленарном заседании Верховной Рады обвинил самих получателей государственной помощи.

