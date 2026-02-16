Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:31, 16 февраля 2026Мир

На Западе сообщили о возможном восстании из-за Украины

Steigan: В Норвегии партии объединились в касту, чтобы финансировать Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Две норвежские партии объединились в политическую касту, чтобы финансировать Украину вопреки воле избирателей. Об этом написал норвежский портал Steigan.

«В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон до 2030 года. Правительство не имеет права возлагать на будущий парламент юридическую ответственность за выделение средств Украине по этой программе», — говорится в статье.

Так, Лейбористская и Консервативная партии объединяют политическую касту в Норвегии. Можно голосовать за любую партию на выбор, но политика будет прежней, указано в статье.

По словам автора статьи, норвежцы могут прекратить утечку средств на Украину, лишь пойдя на радикальные меры. В частности, избиратели должны либо выгнать всех политиков из парламента, либо внутри некоторых партий должно начаться восстание.

Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что усилия «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине. По его словам, Европа хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния и сохранить вовлеченность Вашингтона в обеспечение безопасности блока.

До этого в Европе допустили продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. С прогнозом выступил глава Евросовета Антониу Кошта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

    Названа главная причина осторожного подхода ЦБ в вопросе ключевой ставки

    Экс-советник Пентагона заявил о планах Макрона посетить Москву

    Парень стал посмешищем на весь интернет после ночи с незнакомкой

    Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить»

    Названы снижающие риск рака продукты

    Посол раскрыл отношение финнов к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok