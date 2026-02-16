Steigan: В Норвегии партии объединились в касту, чтобы финансировать Киев

Две норвежские партии объединились в политическую касту, чтобы финансировать Украину вопреки воле избирателей. Об этом написал норвежский портал Steigan.

«В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон до 2030 года. Правительство не имеет права возлагать на будущий парламент юридическую ответственность за выделение средств Украине по этой программе», — говорится в статье.

Так, Лейбористская и Консервативная партии объединяют политическую касту в Норвегии. Можно голосовать за любую партию на выбор, но политика будет прежней, указано в статье.

По словам автора статьи, норвежцы могут прекратить утечку средств на Украину, лишь пойдя на радикальные меры. В частности, избиратели должны либо выгнать всех политиков из парламента, либо внутри некоторых партий должно начаться восстание.

Ранее профессор Гленн Дизен заявил, что усилия «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине. По его словам, Европа хочет привлечь Киев ближе к своей сфере влияния и сохранить вовлеченность Вашингтона в обеспечение безопасности блока.

До этого в Европе допустили продолжение конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. С прогнозом выступил глава Евросовета Антониу Кошта.

