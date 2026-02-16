Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:25, 16 февраля 2026Наука и техника

Назван способ снизить частоту мигрени без приема препаратов

JAMA: Иглоукалывание снижает частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik.diller

Иглоукалывание может снижать частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры, а особенности работы мозга помогают заранее понять, кому такое лечение подойдет лучше. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в JAMA Network Open.

В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном в Китае в 2021–2023 годах, приняли участие 120 человек с мигренью без ауры — наиболее распространенной формой заболевания. Половина добровольцев проходила курс настоящего иглоукалывания, другая — процедуру-имитацию. Всего участники получили 12 сеансов в течение четырех недель. До начала лечения всем сделали функциональную МРТ, чтобы оценить, как различные участки мозга взаимодействуют друг с другом.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

У пациентов, получавших настоящее иглоукалывание, количество дней с мигренью в месяц существенно сократилось по сравнению с группой имитации. Также уменьшилась интенсивность боли, снизилась потребность в обезболивающих препаратах и улучшилось качество жизни. Многие участники отмечали, что приступы стали меньше мешать повседневной активности.

Анализ МРТ с применением методов искусственного интеллекта показал: определенные паттерны функциональных связей мозга позволяют предсказать, насколько выраженным будет эффект терапии. В частности, наибольшее облегчение испытывали пациенты с определенными особенностями взаимодействия между зонами, связанными с саморефлексией, координацией и движением. По мнению авторов, это открывает путь к более персонализированному подходу в лечении мигрени.

Ранее ученые раскрыли простой способ снизить тревожность без лекарств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве заблокированные в горящем хостеле люди собрались прыгать с четвертого этажа

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

    Появились подробности о расправе над российской семьей на Новый год

    Россиян предупредили о зимних автоштрафах с дорожных камер

    В топ-3 покупателей одного российского продукта попали Эстония и Латвия

    Полуголый мужчина после штурма российского спецназа попал на видео

    Выдача потребительских кредитов обрушилась после Нового года

    В Якутии помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в четвертом убийстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok