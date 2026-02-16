Названа самая острая проблема российских компаний

Глава РСПП Шохин: Дефицит кадров возглавляет список самых острых проблем бизнеса

Острая нехватка квалифицированных работников продолжает оставаться для бизнеса одной из самых серьезных проблем. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

С ощутимыми трудностями при наборе персонала, отметил он, в настоящее время сталкивается большинство российских компаний. Кадровый голод охватил более чем две трети предприятий, констатировал Шохин.

Дополнительными вызовами для российского рынка труда руководитель профильного объединения назвал технологические изменения. Речь, в частности, идет об активной роботизации и автоматизации производственных процессов. В сложившихся условиях, резюмировал Шохин, нужно максимально эффективно адаптировать систему подготовки кадров к новым реалиям.

Ранее масштабы кадрового голода в России оценила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, до 2032 года в экономику нужно будет привлечь порядка 12 миллионов новых работников. Проблема нехватки квалифицированных сотрудников, отметила замглавы правительства, затронула ряд важных отраслей, включая обрабатывающую промышленность и логистику.

Одной из главных угроз финансовый аналитик Дмитрий Трепольский называл стремительное старение населения. Если властям не удастся в обозримом будущем заместить миллионы пожилых работников, россияне могут столкнуться с повышением пенсионного возраста, предупредил эксперт.