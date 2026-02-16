Реклама

18:30, 16 февраля 2026Россия

Названо число остающихся в ПВР россиян после вывоза из зоны боевых действий

Куренков: В ПВР остаются более 23 тысяч эвакуированных из зон боевых действий
Майя Назарова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В пунктах временного размещения (ПВР) остаются более 23 тысяч граждан, эвакуированных из зоны боевых действий. Такое число назвал глава МЧС России Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что 64 регионам уже выплатили компенсацию на общую сумму 14 миллиардов рублей.

До этого сообщалось, что в Белгороде начали принимать заявки на временное перемещение жителей в другие регионы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впоследствии пояснил, что мера носит временный характер. Она направлена на то, чтобы защитить жителей от ударов украинской армии.

Глава приграничного региона подчеркнул, что речь идет о детях школьного возраста, многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах.

