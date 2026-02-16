Реклама

12:33, 16 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы два вида самых вредных начинок для блинов

Эндокринолог Белоусова: Начинки для блинов с большим количеством сахара вредны
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова назвала два вида самых вредных начинок для блинов и предложила полезные альтернативы. О них она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, вредными для здоровья могут быть начинки, приготовленные из жирных сортов мяса, колбасы, соленых сыров, большого количества сливочного масла. Эти продукты содержат много насыщенных жирных кислот и соль, поэтому их употребление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

«Вредны для здоровья начинки с избыточным количеством сахара и рафинированных углеводов, например, густые карамельные топпинги, шоколадные пасты, жирные крема. Их частое употребление негативно сказывается на эмали зубов, провоцирует увеличение массы тела, что в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета второго типа», — рассказала Белоусова.

При этом к числу полезных начинок для блинов она отнесла свежие ягоды и фрукты, творог с сухофруктами, например, с изюмом, курагой. Вместо классических сладких добавок, таких как варенье или сиропы, стоит выбрать, допустим, ореховую пасту без добавления сахара. Тем же, кто предпочитает несладкие варианты начинки, врач посоветовала обратить внимание на сочетание блинов с мясом птицы, например, курицей или индейкой, а также с рыбой, грибами, овощами и сыром. Подобные комбинации обогащают блюдо белком, обеспечивая сытность и пользу одновременно.

Ранее диетолог Ольга Ямилова предупредила о последствиях переедания блинов на Масленичной неделе. Резкий переход с обычного рациона питания на еду с высоким содержанием углеводов и жиров может привести к избыточной нагрузке на органы пищеварительной системы, предупредила она.

