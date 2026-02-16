Еще больше новостей: подписывайся на наш Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 16 февраля 2026МирЭксклюзив

Названы ключевые выводы Мюнхенской конференции по безопасности для России

Политолог Стефанович: Дискуссии в ЕС не ведут к пересмотру отношений с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не ведут к пересмотру отношений между Европейским союзом (ЕС) и РФ. На это в интервью «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Европейские дискуссии вряд ли приведут к ослаблению санкций и отказу от попыток подорвать наши внешнеэкономические связи с дружественными государствами», — объяснил он.

Для России в целом итоги мероприятия в Мюнхене носят вторичный, хотя и полезный характер, указал политолог. По его словам, в среднесрочной перспективе новых радикальных военных угроз со стороны Евросоюза российскому руководству ожидать не стоит. Гораздо большую роль в настоящее время играют экономические и демографические проблемы, а также преодоление технологического отставания.

Ранее Стефанович объяснил слова президента Польши Кароля Навроцкого о ядерном оружии. По его мнению, этими заявлениями польские власти хотят лишь добиться особых отношений с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил состав Совбеза

    Китайцы стали тайно снимать секс-видео с российскими туристами

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    ВС России получили топливозаправщики с защитой от БПЛА

    Экспорт российского морепродукта в Южную Корею вырос до максимума

    Стало известно об уничтожении элитного отряда Буданова в Харьковской области

    В российском городе улица превратилась в реку

    Тему украинского конфликта признали токсичной для Запада

    Тарзан высказался о весе Наташи Королевой фразой «есть смысл скинуть»

    Венгрия вызвалась провести мирный саммит по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok