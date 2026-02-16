Названы ключевые выводы Мюнхенской конференции по безопасности для России

Политолог Стефанович: Дискуссии в ЕС не ведут к пересмотру отношений с РФ

Дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности не ведут к пересмотру отношений между Европейским союзом (ЕС) и РФ. На это в интервью «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Европейские дискуссии вряд ли приведут к ослаблению санкций и отказу от попыток подорвать наши внешнеэкономические связи с дружественными государствами», — объяснил он.

Для России в целом итоги мероприятия в Мюнхене носят вторичный, хотя и полезный характер, указал политолог. По его словам, в среднесрочной перспективе новых радикальных военных угроз со стороны Евросоюза российскому руководству ожидать не стоит. Гораздо большую роль в настоящее время играют экономические и демографические проблемы, а также преодоление технологического отставания.

Ранее Стефанович объяснил слова президента Польши Кароля Навроцкого о ядерном оружии. По его мнению, этими заявлениями польские власти хотят лишь добиться особых отношений с США.