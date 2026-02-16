Реклама

13:11, 16 февраля 2026МирЭксклюзив

Названы признаки политического раскола Евросоюза

Политолог Оленченко: У Европы нет идеи, которая бы объединяла ее
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Евросоюзе нарушен один из главных принципов, зафиксированных в его учредительном документе, — предвосхищать или избегать события, которые бы привели к милитаризации Европы, рассказал политолог Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что конфуз, который случился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина. По данным издания Berliner Zeitung, в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров.

Эксперт считает, что политический раскол Европы является объективным фактом, в пользу которого говорят разные события, в том числе и случившийся между Эммануэлем Макроном и канцлером Фридрихом Мерцем конфуз на полях Мюнхенской конференции. По его словам, это отражает не только кризис в германо-французских отношениях, но и свидетельствует об отсутствии у Европы идеи, которая бы объединяла ее, — поддержка Украины с целью нанесения ущерба России.

Идея, как оказалось, в самом начале была ложной, но очень активно использовалась как объединяющая итеперь они в растерянности

Владимир Оленченкополитолог

«Дело в том, что сам Евросоюз, когда создавался, у него были учредительные документы и один из них, говорил, что ЕС создается для того, чтобы предвосхитить или избежать каких-то военных действий и милитаризации Европы. Однако Еврокомиссия, как главный рабочий орган, в настоящее время не выражает общее мнение, а предлагает повестку, которая не является естественной для Европы», — объяснил Оленченко.

Ранее президент Франции заявил, что Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя. По его мнению, жители европейских стран ощущают отчаяние и не могут представить, как далеко Соединенные Штаты желают зайти.

