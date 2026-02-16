Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:42, 16 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы снижающие риск рака продукты

Профессор Росбиотеха Алексеенко: Некоторые продукты снижают риск онкологии
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Anukoolm / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты способны снизить риск онкологических заболеваний, но не полностью защитить, поэтому не следует полагаться на них как на гарантированную защиту. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Елена Алексеенко.

«Питание и правильно составленный рацион являются важнейшим фактором, вносящим более 50 процентов вклада в сохранение и укрепление здоровья человека. Нужно не только придерживаться принципов правильного питания, но и проходить скрининги, консультироваться у врача, контролировать вес и поддерживать физическую активность», — сказала Алексеенко.

В числе противораковых продуктов — фруктовые соки, ягоды, овощи, имбирь, куркума и ряд других, они действительно содержат природные антиоксиданты и пищевые вещества, у которых установлены свойства, полезные для здоровья человека, в том числе снижения риска онкологических заболеваний.

Полностью полагаться на них как гарантию профилактики рака ошибочно. Опасная ловушка — детокс-диеты или добавки, которые обещают очистить организм от канцерогенов. На практике печень и почки эффективно справляются с естественной детоксикацией, а чрезмерное употребление таких средств может даже навредить, лучше ничего не предпринимать без консультации врача

Елена Алексеенко

С точки зрения науки ключевую роль в профилактике рака играют комплексные привычки: сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов, белка и клетчатки, поддержание здорового веса, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, регулярная умеренная физическая активность, контроль хронических заболеваний и регулярные медицинские обследования, сообщила специалист. Пока не существует пищевых продуктов, которые способны полностью защитить от онкологических заболеваний, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России средний возраст, в котором диагностируется рак, составляет 65 лет. При этом возраст заболевания раком за последние годы увеличился незначительно, приблизительно на год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву

    Названа главная причина осторожного подхода ЦБ в вопросе ключевой ставки

    Экс-советник Пентагона заявил о планах Макрона посетить Москву

    Парень стал посмешищем на весь интернет после ночи с незнакомкой

    Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить»

    Названы снижающие риск рака продукты

    Посол раскрыл отношение финнов к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok