06:16, 16 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о приводящей к пожарам бытовой технике

Электрик Пулатов: Зарядки и гирлянды могут стать причиной пожара
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: fireflite59 / Shutterstock / Fotodom

Обычные бытовые приборы, такие как электрообогреватели, зарядки или гирлянды, нередко становятся причиной пожаров и поражений электрическим током, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель и инженер-электрик электролаборатории «Лабэнергосистем» Владислав Пулатов.

«Основные причины пожаров и поражений током — скрытый брак техники, неправильная эксплуатация и отсутствие комплексной защиты в электрощите, — рассказал Пулатов. — Особо опасные устройства — сетевые фильтры, мощные электрообогреватели, техника с нагревательными элементами и дешевая контрафактная продукция вроде зарядок или гирлянд».

Чаще всего, по словам электрика, проблемы начинаются с сетевых фильтров, которые многие ошибочно используют вместо розетки — если подключить к ним мощную нагрузку или сразу много приборов, кабель начинает перегреваться, а изоляция — плавиться.

«Следом идут электрообогреватели и конвекторы, создающие предельно длительную нагрузку. Беда в том, что обычный автомат в щитке срабатывает не мгновенно — ему нужно время на нагрев тепловой защиты. Пока он "думает", старая или слабая проводка успевает расплавиться до отключения нагрузки, — объяснил эксперт. — Совсем иначе ведет себя техника с ТЭНами (нагревательными элементами). При их поломке корпус прибора оказывается под напряжением, а случайное прикосновение приводит к поражению током».

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нелегального хостела для иностранцев. Жертвами стали четыре человека – граждане Кубы.

