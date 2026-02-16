Реклама

Экономика
19:29, 16 февраля 2026Экономика

Названы убивающие романтику ошибки в интерьере

Сексолог Ильчук: Для создания романтической атмосферы нужен теплый свет
Александра Качан (Редактор)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Определенные детали в интерьере могут помочь создать романтическую атмосферу или, напротив, сбить с нужного лада. Об ошибках, убивающих настроение, рассказала светодизайнер компании Arlight Анна Ильчук в беседе с Life.ru.

В первую очередь эксперт рекомендовала отказаться от яркого верхнего света, который ассоциируется с офисами и больницами. Вместо этого для свидания лучше выбрать мягкий, рассеянный теплый свет. Особенно хорошо подойдут настольные лампы, бра или торшеры, формирующие комфортные «световые островки». При этом не стоит ограничиваться одним источником света — это сделает пространство плоским. Приглушенный основной свет можно сочетать со свечами и лампами, чтобы создать вечерний уют.

Также стоит обратить внимание на текстуры. Расслабиться помогут элементы из натуральных материалов, к примеру, хлопка, кашемира или бархата. Вместе с тем лучше избегать предметов из холодного металла, стекла и жесткой синтетики. На настроение влияет и запах. Ильчук посоветовала использовать диффузоры с натуральными маслами, чтобы наполнить помещение легким ароматом. Перед этим комнату стоит проветрить.

Дизайнер добавила, что беспорядок может помешать романтическому настрою, однако слишком стерильная, пустая обстановка может вызвать дискомфорт. «Идеалом можно считать осознанный, эстетичный порядок с акцентами, дающий чувство контроля и спокойствия, но с элементами личного уюта», — заключила Ильчук.

Она также посоветовала использовать в декоре индивидуальные маркеры безопасности и памяти — совместные фото, подарки, символические безделушки и другие вещи.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова рассказала, как освежить интерьер квартиры без ремонта. Она рекомендовала сделать перестановку.

