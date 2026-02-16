Несколько стран нарастили поставки скумбрии в Россию

Рыбный союз: Поставки в Россию китайской скумбрии выросли почти на 60%

В 2025 году импорт скумбрии в Россию увеличился на два процента в физическом и на 14 процентов в денежном выражении. Эти данные Рыбного союза процитировало ТАСС.

В целом поставки выросли до 70 тысяч тонн и оцениваются в 160 миллионов долларов. В частности, Китай нарастил продажи тихоокеанской скумбрии на российский рынок на 57 процентов, до 20 тысяч тонн. Импорт атлантической скумбрии из Марокко подскочил в 2,6 раза, до шести тысяч тонн. В свою очередь Чили довела поставки до трех тысяч тонн, увеличив их таким образом в семь раз.

В то же время на 25 процентов, до 35 тысяч тонн, снизился импорт атлантической скумбрии с Фарерских островов. Поставки тихоокеанской скумбрии из Южной Кореи упали на девять процентов, до пяти тысяч тонн.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, среди всех видов рыбы россияне отдают наибольшее предпочтение селедке. Кроме того, в списке наиболее востребованных видов оказались треска, скумбрия и минтай.