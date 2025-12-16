Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:34, 16 декабря 2025Экономика

Названа любимая у россиян рыба

Глава ВАРПЭ Зверев: Селедка — самая любимая у россиян рыба
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Среди всех видов рыбы россияне отдают наибольшее предпочтение селедке. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит РИА Новости.

К числу любимых у граждан видов рыбы глава отраслевой ассоциации также отнес лососевые, а также треску, скумбрию и минтай. «На первом месте — сельдь», — констатировал Зверев.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года розничная стоимость селедки в России увеличилась на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. К началу октября цена килограмма популярной у граждан рыбы достигла 375 рублей. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) назвали стоимость услуг посредников главным драйвером резкого подорожания этой рыбы в рознице.

Ближе к новогодним праздникам, предупреждал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, стоимость селедки в России может подскочить еще на 10 процентов. В качестве одной из основных причин подобной динамики эксперт назвал дефицит этой рыбы на внутреннем рынке. Отечественные рыбаки, пояснил аналитик, предпочитают активно отправлять добычу за рубеж вместо отправки товара на прилавки российских магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Глава Ленобласти сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом

    Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

    Уровень потребления рыбы в России оценили

    Жена Александра Петрова снялась в ультракоротком платье

    В Мексике частный самолет врезался в ангары и взорвался

    Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

    Частный детектив назвал признаки неверности

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с сердцем красные флаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok