Названа любимая у россиян рыба

Глава ВАРПЭ Зверев: Селедка — самая любимая у россиян рыба

Среди всех видов рыбы россияне отдают наибольшее предпочтение селедке. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит РИА Новости.

К числу любимых у граждан видов рыбы глава отраслевой ассоциации также отнес лососевые, а также треску, скумбрию и минтай. «На первом месте — сельдь», — констатировал Зверев.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года розничная стоимость селедки в России увеличилась на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. К началу октября цена килограмма популярной у граждан рыбы достигла 375 рублей. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) назвали стоимость услуг посредников главным драйвером резкого подорожания этой рыбы в рознице.

Ближе к новогодним праздникам, предупреждал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, стоимость селедки в России может подскочить еще на 10 процентов. В качестве одной из основных причин подобной динамики эксперт назвал дефицит этой рыбы на внутреннем рынке. Отечественные рыбаки, пояснил аналитик, предпочитают активно отправлять добычу за рубеж вместо отправки товара на прилавки российских магазинов.