Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 16 февраля 2026Экономика

Убыточный российский автопроизводитель запустил новый завод

КамАЗ запустил новый завод по выпуску импортозамещенных мостов для грузовиков К5
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В день 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КамАЗ в Татарстане первый вице-премьер России Денис Мантуров открыл завод крупнейшего российского производителя грузовиков. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Площадка обеспечит выпуск мостов для автомобилей поколения К3 и для нового поколения семейства грузовиков К5, что позволит придерживаться курса на обретение технологического суверенитета, подчеркнул Мантуров.

Объем инвестиций в проект составил 6,5 миллиарда рублей. Из них почти пять миллиардов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты».

По итогам прошлого года убытки КамАза взлетели в 11 раз, до 37 миллиардов рублей. Выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей, а валовая прибыль упала почти в 32 раза, до 757 миллионов рублей. При этом за счет роста утильсбора компании удалось нарастить долю на отечественном рынке грузовиков с 18 до 33 процентов.

Директор ФРП Роман Петруца (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру») отметил, что ставка льготного займа для КамАза в рамках создания нового предприятия составляет один процент годовых. В общей сложности по программе «Автокомпоненты» фонд профинансировал около 100 проектов на 120 миллиардов рублей. Все они направлены на углубление локализации и обеспечение технологического суверенитета автопрома.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов назвал успехом, связанным с действиями правительства, рост доли отечественной продукции на автомобильном рынке России в 2025 году с 45 до 56 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Москвичей призвали не расслабляться и срочно убирать снег

    Михалков вспомнил о Путине и вампирах во время рассуждений об Эпштейне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok