Убыточный российский автопроизводитель запустил новый завод

КамАЗ запустил новый завод по выпуску импортозамещенных мостов для грузовиков К5

В день 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КамАЗ в Татарстане первый вице-премьер России Денис Мантуров открыл завод крупнейшего российского производителя грузовиков. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Площадка обеспечит выпуск мостов для автомобилей поколения К3 и для нового поколения семейства грузовиков К5, что позволит придерживаться курса на обретение технологического суверенитета, подчеркнул Мантуров.

Объем инвестиций в проект составил 6,5 миллиарда рублей. Из них почти пять миллиардов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты».

По итогам прошлого года убытки КамАза взлетели в 11 раз, до 37 миллиардов рублей. Выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей, а валовая прибыль упала почти в 32 раза, до 757 миллионов рублей. При этом за счет роста утильсбора компании удалось нарастить долю на отечественном рынке грузовиков с 18 до 33 процентов.

Директор ФРП Роман Петруца (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру») отметил, что ставка льготного займа для КамАза в рамках создания нового предприятия составляет один процент годовых. В общей сложности по программе «Автокомпоненты» фонд профинансировал около 100 проектов на 120 миллиардов рублей. Все они направлены на углубление локализации и обеспечение технологического суверенитета автопрома.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов назвал успехом, связанным с действиями правительства, рост доли отечественной продукции на автомобильном рынке России в 2025 году с 45 до 56 процентов.