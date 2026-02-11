В правительстве России рассказали об успехах утильсбора

Глава Минпромторга Алиханов сообщил о росте доли российских автомобилей до 56 %

Доля отечественной продукции на автомобильном рынке России в 2025 году выросла с 45 процентов до 56 процентов. О такой тенденции, охарактеризовав ее как позитивную, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он объяснил успех общей индексацией утилизационного сбора, сделавшей иностранные автомобили дороже, и изменением механизма его расчета для легкового сегмента в декабре прошлого года.

Министр подчеркнул, что в настоящее время федеральное правительство делает упор на увеличении предложения новых моделей автомобилей, собранных в России.

Рост доли отечественных автомобилей по итогам года зафиксирован при общем падении продаж на 15,6 процента. В январе 2026 года тренд сохранился — по сравнению с тем же периодом прошлого года реализация машин снизилась еще на 9,5 процента.

Ранее Алиханов отмечал, что власти не могут выяснить, сколько в России заводов, занимающихся утилизацией автомобилей. По его словам, правила ведения государственных реестров не дают ответ на этот вопрос. При этом министр не раз подчеркивал, что утилизационный сбор доказал свою эффективность.

На прошлой неделе крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ сообщил о росте убытков по итогам 2025 года в 11 раз, до 37 миллиардов рублей.