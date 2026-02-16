Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:04, 16 февраля 2026Мир

Нидерланды заявили о готовности к возможной войне с Россией

Тейнман: Нидерланды будут готовы к возможному конфликту с Россией к 2028 году
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Нидерланды будут технически готовы к возможному конфликту с Россией к 2028 году. Об этом заявил госсекретарь при Минобороны страны Гейс Тейнман в эфире радиостанции BNR.

«К концу 2028 года у нас будет все в порядке. Это уже скоро, но если посмотреть конкретно на Нидерланды (…), я могу об этом свободно говорить (…), наши танки будут готовы, дополнительные F-35. Наши артиллерийские системы, которые мы заказали, тоже поступят в 2028 году», — ответил он на соответствующий вопрос.

13 февраля Тейнман сообщил, что Минобороны Нидерландов намерено расширить свои военные возможности ради подготовки к возможному «крупномасштабному конфликту». Уточняется, что оборонное ведомство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, которые оборудованы как мобильные госпитали для перевозки раненых.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

