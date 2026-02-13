Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
07:02, 13 февраля 2026Мир

Нидерланды начали готовиться к «крупному конфликту»

Тёйнман: Нидерланды расширяют военные возможности для подготовки к конфликту
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ppe / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны Нидерландов возьмет курс на расширение военных возможностей ради подготовки к возможному «крупномасштабному конфликту». Об этом заявил исполняющий обязанности статс-секретаря военного ведомства Гейс Тёйнман в письме, адресованном парламенту страны, передает ТАСС.

Уточняется, что оборонное ведомство планирует в ближайшее время закупить радиолокационные системы для обеспечения безопасности акватории Северного моря, бронированные машины и спецпоезда, которые оборудованы как мобильные госпитали для перевозки раненых. Тёйнман отметил, что такое планы направлены на подготовку вооруженных сил к возможным масштабным боевым действиям и усиление защиты критической инфраструктуры.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что политики в Европе сдвигают сроки якобы возможного вторжения России и пугают свое население этим сценарием для разжигания паники.

До этого сообщалось, что власти Евросоюза убеждают общественность в реальности российской угрозы, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Такое мнение выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

