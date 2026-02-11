Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:32, 11 февраля 2026Мир

Заявления о сроках войны Европы с Россией объяснили

Макгрегор: В Европе сдвигают сроки якобы вторжения России ради разжигания паники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Политики в Европе сдвигают сроки якобы возможного вторжения России и пугают свое население этим сценарием для разжигания паники. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Это просто чепуха. Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки», — сказал он.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял о возможности начала войны между НАТО и Россией до 2029 года. Он предупреждал, что есть вероятность начала такого конфликта в 2028 году или ранее.

Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Россией. Он уточнил, что эти страны запугивают своих граждан несуществующими планами Кремля напасть на членов альянса.

