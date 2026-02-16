Носить рубашки задом наперед стало трендом

Vogue назвал трендом надетые задом наперед рубашки

Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, популярным стало носить рубашки задом наперед. Подобные образы продемонстрировали манекенщики на шоу итальянского бренда Prada. На данный стилистический прием обратили внимание пользователи TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), поспособствовав его распространению.

В свою очередь, бренды Zomer, Victoria Beckham и Givenchy ранее демонстрировали надетые задом наперед плащи, свитера и платья.

В ноябре 2025 года американская певица Бейонсе в надетом задом наперед платье пришла на день рождения телезвезды Крис Дженнер.