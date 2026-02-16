Реклама

Пассажир с психическими проблемами атаковал автоматы в аэропорту столбом и попал на видео

PYOK: В аэропорту Гонконга пассажир атаковал автоматы самообслуживания
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажир с психическими проблемами атаковал автоматы самообслуживания в аэропорту Гонконга столбиком от оградительной системы и попал на видео. Кадры публикует PYOK.

Уточняется, что дебошир прибыл в авиагавань, чтобы купить билет в неизвестном направлении и покинуть Гонконг. В какой-то момент он потерял самообладание и бросился крушить технику — дебошир опрокинул несколько автоматов самообслуживания, с помощью которых путешественники печатают посадочные талоны.

Затем мужчина взял в руки металлический полуметровый столб, используемый для ограждения территории с помощью лент, и стал бить им по автоматам. Причина его гнева неизвестна.

Дебошира задержали, ведется расследование. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин устроил дебош в самолете, прилетевшем из Апатитов в московский аэропорт Шереметьево. После приземления на борту началась драка. Один из пассажиров напал на попутчика, который не уступил ему место, и обозвал его узкоглазым.

