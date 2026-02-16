Реклама

16:39, 16 февраля 2026

Павел Деревянко заявил о желании стать многодетным отцом

Актер Павел Деревянко подтвердил, что хотел бы завести ребенка с новой женой
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Павел Деревянко, который вступил в брак в прошлом году, признался, что хотел бы третьего ребенка. Его слова приводит «Пятый канал».

Отвечая на вопросы журналистов, артист высказался о том, мечтает ли в третий раз ощутить радость отцовства. «Да, конечно», — сообщил актер, не став раскрывать желаемый пол будущего малыша.

От отношений с предпринимательницей Дарьей Мясищевой у Деревянко есть две дочери, который актер помогает растить. Старшей девочке по имени Варвара 15 лет, а младшей Александре 11 лет. С бывшей женой он провел в отношениях более десяти лет. В августе 2025 года Деревянко официально вступил в брак с дизайнером Зоей Фуць.

Ранее Деревянко высказался о мужчинах, которые не платят алименты бывшим женам. Он признался, что «был в ужасе», когда впервые столкнулся с подобной историей.

