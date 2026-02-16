Песков высказался о планах судиться из-за товаров с Путиным

Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с лицом Путина

Кремль не планирует судиться с производителями товаров с изображением президента России Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По его словам, разнообразные товары — среди которых кружки, футболки и даже маски — говорят о популярности российского лидера. «Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — подчеркнул Песков.

В июле посетители Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выстроились в очередь за футболкой с цитатами Владимира Путина. Кроме того, на стенде предлагали приобрести аналогичные футболки с высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова.