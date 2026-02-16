Политолог рассказал о будущих договоренностях России и ЕС по контролю над вооружениями

Договоренности России и Европейского союза (ЕС) по контролю над вооружениями возможны после завершения конфликта на Украине. На это в интервью «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Нельзя исключать, что после завершения горячей фазы конфликта на Украине возможны договоренности в сфере контроля над вооружениями», — рассказал он.

По словам политолога, эти договоренности могли бы стать дополнением взаимного ядерного и неядерного сдерживания. Кроме того, они снизили бы риски эскалации между Россией и Евросоюзом. Вместе с тем на данный момент Россия купирует даже возможные угрозы безопасности со стороны ЕС — например, созданием Ленинградского военного округа.

